Die tief verschneite Winterlandschaft begeisterte die Studierenden sofort nach der Ankunft. Bei gutem Schnee und sauerländisch-trübem Wetter führte das Team von vier Ski- und Snowboardlehrern unter Leitung von Reinhard Rölleke drei Tage lang Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene durch. Die Studierenden wurden in der körperlich anspruchsvollen Kurzskimethode geschult und schwitzten unter ihren Helmen. Sie lernten die Balance zu halten, übten Carving, Backside-Turns und Hockey-Stop und waren von morgens bis abends an der frischen Luft.

Die gemeinsamen Erlebnisse am Berg stifteten schnell neue Freundschaften zwischen Teilnehmern aus den sonst getrennten Bildungsgängen Abendrealschule und Kolleg. Die 14 Paar Kurzski sind das Geheimnis des schnellen Lernerfolges. Das Driland-Kolleg verleiht die Ski an andere Schulen in Kooperation mit der Schneesportstiftung München.

Es war die vierte Wintersportfahrt des Driland-Kollegs. Sie wurde materiell von der Salzgewinnungsgesellschaft Ahaus und vom Förderkreis der Schule unterstützt. Erneut konnte der Skilehrer und Professor für Gesundheitsökonomie, Dr. Christoph Winter aus Münster, gewonnen werden, der neben Skiunterricht auch Studienberatung aus erster Hand direkt im Skilift leisten konnte.

Eine Sportfahrt erfordert nicht nur umfangreiche Vorbereitung, sondern auch etliche Nacharbeiten: die Studierenden lernen im Driland-Kolleg, wie man einen Ski aufarbeitet. Sie schleifen Kantenwinkel ein und tragen frisches Wachs auf. Für das nächste Jahr plant die Schule wieder eine Fahrt in die Alpen mit Sport, Spaß und viel frischer Luft, heißt es in einer Mitteilung des Kollegs weiter.