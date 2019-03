Zug kurz vorm Bahnhof Enschede entgleist

Enschede/Gronau -

Ein aus Gronau kommender Zug ist am Mittwochabend in Enschede entgleist. Ursache war ein umgestürzter Baum, der auf das Gleis gefallen war. In dem Zug saßen etwa 40 Fahrgäste. Niemand wurde verletzt. Die Passagiere wurden von Helfern der Feuerwehr aus dem Zug geleitet. Sie wurden zum Bahnhof gebracht und konnten von dort aus ihre Reise fortsetzen. Noch am späten Abend war die Strecke blockiert.