Mittlerweile sind sie im Straßenverkehr zu einem alltäglichen Bild geworden: Pedelecs und E-Bikes, also Fahrräder mit einem Elektroantrieb. Überwiegend ältere Menschen haben die Vorzüge dieser Zweiräder erkannt, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Bei Betrachtung der Unfallzahlen der Pedelec- bzw. E-Bike-Nutzer muss jedoch auch eine negative Entwicklung festgestellt werden. Grund genug, über die möglichen Gefahren im Umgang mit den motorisierten Fahrrädern, deren sichere Handhabung und die Einübung sicherer Fahrtechniken aufzuklären.

Das Sicherheitstraining beginnt am 3. April um 15 Uhr im Walter-Thiemann-Haus, Alfred-Dragstra-Platz in Gronau. Dort werden den Teilnehmenden bei einer Tasse Kaffee oder Tee zunächst die theoretischen Grundlagen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen vermittelt. Mögliche Konflikt- und Gefahrensituationen werden besprochen. Neben dem Kennenlernen der motorunterstützen Fahrradtechnik stehen im weiteren Verlauf Praxisübungen unter polizeilicher Anleitung auf dem Programm. Diese werden zunächst auf verkehrssicherem Gelände, später auch an ausgewählten Gefahrenpunkten, wie zum Beispiel Kreisverkehren, durchgeführt.

Bringen Sie – falls vorhanden – Ihr verkehrssicheres Pedelec sowie einen Helm mit. Dies ist jedoch nicht Bedingung. Der beteiligte Fahrradhändler stellt Leihräder und Helme zur Verfügung. Auch wenn Sie noch unschlüssig sind, ob ein Fahrrad mit unterstützendem Elektroantrieb für Sie infrage kommt, sind Sie bei dieser Informationsveranstaltung genau richtig, so die Veranstalter.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung bei der Euregio-VHS ist jedoch erforderlich, ✆ 02562 12666 oder im Internet.