Gronau -

Seit Jahren beschäftigt sich Dr. Annette Koeth mit der relativ jungen Palliativmedizin. Die leitende Ärztin am St.-Antonius-Hospital hält am Mittwoch (20. März) ab 19 Uhr einen Vortrag zum Thema. Dazu lädt das Netzwerk Gesundheit Gronau alle Interessierten in den Konferenzraum Vita am St.-Antonius-Hospital ein.