Schlechter Vertrag statt guter Rat

Gronau -

Ein zweiwöchiges Widerrufsrecht bei Mobilfunkverträgen? Das gibt es zwar im Internet – in der Regel aber nicht, wenn der Vertrag in einem Telefonladen abgeschlossen worden ist. Auf diese wichtige Tatsache weist die Verbraucherzentrale NRW aus Anlass des Weltverbrauchertrags hin. „Probleme mit Mobilfunkverträgen gehören nach wie vor zu den Themen, mit denen wir uns am häufigsten beschäftigen“, sagt Maik Böhme von der Verbraucherberatung in Gronau. Dazu gehören auch Verträge, die im Shop abgeschlossen wurden.