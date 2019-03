In Ottmarsbocholt begann 1973 die Erzieherlaufbahn der gebürtigen Mettingerin, die es mit ihrem Ehemann Franz-Josef 1981 nach Epe zog. Einer Schwangerschaftsvertretung in Ottenstein folgte kurz darauf die Festanstellung im Elisabeth-Kindergarten in Gronau, ehe Doris Lindfeld 1995 zum Familienzentrum St. Ludgerus wechselte. 24 Jahre lang begleitete sie dort unzählige Kinder in der roten Gruppe auf ihrem (Bildungs-)Weg und hatte stets ein offenes Ohr für die kleinen Sorgen des Nachwuchses.

Pastor Michael Vehlken (von St.-Antonius Gronau, der Trägergemeinde der Einrichtung) sowie Leiterin Jutta ten Venne und ihr Team wünschten Doris Lindfeld alles Gute. Langeweile wird die frisch gebackene Rentnerin sicher nicht haben, die die Freizeit gemeinsam mit ihrem Ehemann verbringen möchte. „Wir wandern gerne in den Bergen, fahren viel Fahrrad und freuen uns auf ausgiebige Spaziergänge mit unserem Bassett ,Socke‘. Außerdem habe ich nun endlich wieder mehr Zeit für Handarbeiten und sportliche Betätigung”, blickt die 63-Jährige in die Zukunft.