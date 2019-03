Am Beispiel der Dr. Aletta H. Jacobs (1854-1929) wird der Kampf der Frauenrechtlerinnen in den Niederlanden beleuchtet. Sie war die erste promovierte Ärztin der Niederlande und eröffnete 1880 ihre Praxis. Neben ihrer Tätigkeit als Medizinerin kämpfte sie unter anderem für das Frauenwahlrecht. Mit ihrer Hilfe wurde 1894 die „Vereinigung für Frauenwahlrecht“ (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht) gegründet, deren Vorsitz sie über viele Jahre innehatte. Noch zu ihren Lebzeiten konnte sie 1917 mitverfolgen, wie in den Niederlanden das passive und 1922 das aktive Stimmrecht für Frauen eingeführt wurde.

Jacobs war eine der einflussreichsten Frauen ihrer Zeit: Protagonistin, Feministin, Pazifistin und Suffragette. Unter dem Titel „Aletta H. Jacobs Papers“ sind die Briefwechsel zwischen Dr. Aletta Jacobs und anderen Frauenrechtlerinnen von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen worden.

