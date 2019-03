Die Bewegung „ Fridays for Future “ (FFF) ist in Gronau angekommen. Die Debatte darüber, ob Schüler während der Schulzeit demonstrieren sollten/dürfen, noch nicht. Denn Erwachsene hatten die erste FFF-Demo in Gronau organisiert und zwar am Freitagnachmittag, als die meisten Jugendlichen wohl schon Schulschluss hatten.

Trotz fiesen Regenwetters kamen knapp 70 Teilnehmer zur Demo, darunter rund ein Drittel Schüler. Mehrfach betonten die Organisatoren, wie sehr sie sich über das Engagement der jungen Leute freuen. Sie feierten die Veranstaltung als großen Erfolg.

Ich finde die FFF-Bewegung wichtig und sympathisch. Trotz des sehr ernsten Themas demonstrieren die Schüler auch mit hintersinnigem Humor und Selbstironie. „Ich bin so wütend, ich hab sogar ein Schild“ war zum Beispiel bei der Demo in Gronau zu lesen.

In der Dinkelstadt war die Aktion am Freitag aus meiner Sicht aber kein großer Erfolg, sondern höchstens ein hoffnungsvoller Anfang. Denn die FFF-Bewegung lebt im Wesentlichen von der berechtigten Sorge junger Menschen um ihre Zukunft. Die jugendlichen Demonstranten am Freitag machten aber nicht mal ein Prozent der Gronauer Schülerschaft aus, die an den weiterführenden Schulen aus rund 5500 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob das Engagement der Erwachsenen (Politiker) am Freitag eine Initialzündung für eine jugendliche Massenbewegung in Gronau war. Wenn Schüler ihre berechtigten Zukunftssorgen auf die Straße tragen, haben sie auch die Solidarität der Erwachsenen verdient – aber damit ihr Protest auch bei den Adressaten ankommt, sollten sie selber losmarschieren, nicht geschubst werden . . .