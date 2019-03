Gronau -

Ein heißer Tag, ein paar Ausfälle – aber auch „königliche Auftritte“ machte der Chefjuror Dieter Bohlen am Samstagabend in der TV-Castingshow Deutschland sucht den Superstar aus. Und damit meinte er unter anderem die Gronauer Kandidatin Joana Kesenci, die die nächste Hürde in Richtung Live-Shows gemeistert hat.