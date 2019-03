Wetter mies, Stimmung gut

Hatten die vielen Ehrenamtlichen im Vorjahr noch mit hohen Minusgraden zu kämpfen, so war es in diesem Jahr Dauerregen, der die Aktion im wahrsten Sinn des Wortes zu einem feuchtfröhlichen Erlebnis machte. „Ich mochte mir in den letzten Tagen den Wetterbericht schon gar nicht mehr anschauen“, gestand Bosse , verantwortlich für die flächendeckende Koordination der einzelnen Gruppen, mit Blick auf die Wassermassen, die allein in der letzten Wochen über der Dinkelstadt niedergegangen sind.

Allen Befürchtungen zum Trotz tat das der Stimmung jedoch keinen Abbruch. Die Müllsammler, schon von Weitem erkennbar an ihren leuchtenden Regenjacken, riesigen, grauen Müllbeuteln, Handschuhen, Zangen und Gummistiefeln, schwärmten aus und versuchten, die heimischen Parks, Grünanlagen, Wohn- und Schulumfeldern von weggeworfenen Flaschen, pfandfreien Dosen, Werbeprospekten & Co. zu säubern.

Setty Hogelucht und ihre Tochter Franziska von der Fastengruppe St. Agatha säuberten den Bereich rund um die St.-Agatha-Kirche. Foto: Angelika Hoof

„Wir sind schon erstaunt, was man selbst im Ortskern von Epe , der regelmäßig gesäubert wird, immer noch findet“, zeigten sich Setty Hogelucht und ihre Tochter Franziska von der Fastengruppe St. Agatha erstaunt über die Mengen an Kippen, Styropor, Socken, Hundekot und Papierfetzen, die sich hinter der Kirche in kürzester Zeit in ihren grauen Säcken wiederfanden. Und das, obwohl öffentliche Mülleimer keine zehn Meter entfernt stehen! „Wir sind dieses Mal erstmalig mit unserer Fastengruppe mit von der Partie, die sich in der Fastenzeit wöchentlich einem neuen Thema widmet. In dieser Woche hatten wir uns die Müllentsorgung auf die Fahne geschrieben“, berichtete Setty Hogelucht.

Mehr oder weniger erfreut über weniger aufgesammelten Müll zeigte sich Gustav Salomon von der Gronauer Narrengilde, deren Mitglieder im Gewerbegebiet Am Berge unterwegs waren. „Hier kommt offensichtlich zum Tragen, dass die angesiedelten Firmen mittlerweile selbst ein Auge auf ihre Zufahrtswege werfen“, so Salomon.

Vertreter des Schützenvereins Nachbarschaft Rentenburg säuberten die Gräben entlang der Essseite. Foto: Angelika Hoof

Anders sah es hingegen Luftlinie keine 500 Meter entfernt entlang der Essseite aus, wo Vertreter des Schützenvereins Nachbarschaft Rentenburg in die Gräben abtauchen mussten, um neben Flaschen und Dosen auch Massen an arglos weggeworfenen Verpackungsmaterialien hervorzuholen. „Das kann es echt nicht sein. Danke, McDonalds!“, wetterte Präsident Mirco Lammers. Dabei ist es nicht die Fast-Food-Kette selbst, die den Müll so entsorgt, sondern vielmehr die unzähligen Konsumenten, die sich über ihr Handeln keine Gedanken machen. Dennoch sollte man vielleicht mal an alternativen Verpackungsmöglichkeiten arbeiten . . .

Eine Gruppe von der St.-Georgi-Schützengilde in Epe säuberte den Vereinsbezirk. Foto: Angelika Hoof

Weggeworfene Tempotaschentücher, Flachmänner und Co als Überreste abendlicher Jugendtreffen im Eper Stadtpark rund um den Rosengarten waren die Ausbeute, die die Freiwilligen der St.-Georgi-Schützengilde Epe in ihrem Vereinsbezirk fanden, und auch die Jugendfeuerwehr Epe, die entlang der Ahauser Straße unterwegs war, kehrte nicht mit leeren Tüten nach Hause zurück.

Zu den jugendlichen Müllsammlern gehörten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Epe. Foto: Angelika Hoof

Erfreut zeigte sich Carlo Bosse darüber, dass sich wieder viele Jugendliche aus sechs Gronauer Schulen engagierten und sich so hautnah mit dem Thema Müll auseinandersetzten. Neben der Viktoriaschule, der Eilermarkschule sowie der Hermann-Löns-Schule setzten sich auch Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums, der Fridtjof-Nansen-Realschule und der Gesamtschule Gronau für ein saubereres Gronau ein.

So war es nicht verwunderlich, dass trotz der extremen Wetterbedingungen am Ende immer noch um die 37 Kubikmeter Müll sowie etliches Sperrgut den Weg zum Bauhof fanden. Als kleines Dankeschön für ihren Einsatz erwartete die vielen Helfer dort ein gemeinsamer Imbiss: Ehrenamtliche des THW tischten 180 Liter Erbsensuppe, 700 Hotdogs und Getränke auf.

Bürgermeisterin Sonja Jürgens nutzte vor Ort die Gelegenheit, den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersjahrgänge für ihre Unterstützung zu danken. „Es ist zwar nicht die reizvollste Aufgabe, den Müll anderer Leute vom Straßenrand aufzusammeln, dennoch gehen Sie alle mit gutem Beispiel voran und setzen deutliche Zeichen für unsere und Ihre Stadt“, lobte Jürgens. Was in den bisherigen Jahren alles gesammelt wurde, sei unvorstellbar. „Wir sprechen dabei von circa 620 Kubikmeter Müll und über 1000 Autoreifen. Bleiben Sie daher bei Ihrem Nein zum Abfall und beim Ja zur sauberen Stadt“, forderte die Bürgermeisterin.