Die Stadt Gronau sucht einen ehrenamtliche Naturschutz-Beauftragten für den Bereich Epe (westlich der Dinkel), da der bisherige Beauftragte seine Tätigkeit beendet. Die Naturschutz-Beauftragten werden von der Unteren Naturschutzbehörde (Kreis Borken) bestellt. Die jeweiligen Städte (Umweltausschuss) können interessierte und geeignete Personen vorschlagen. Die Stadt bittet vor diesem Hintergrund Interessierte (mit Hauptwohnsitz in Gronau) sich bis zum 30. April für dieses Ehrenamt zu bewerben.

Aufgabe der Naturschutzbeauftragten ist es, Behörden über nachteilige Veränderungen in der Landschaft (wie illegale Müllablagerung, illegale Verfüllung von Kleingewässern oder Beseitigung von Wallhecken) zeitnah zu informieren. Das soll helfen, Schäden und Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft zu vermeiden oder abzustellen. „Das ist eine anspruchsvolle, verantwortungsvolle und keineswegs einfache und konfliktfreie Aufgabe“, so Peter Goßmann , städtischer Referent für Umwelt- und Naturschutz. Die rechtliche Grundlage für das Engagement ist dabei das Landesnaturschutzgesetz NRW. Gemeinsam bilden die Naturschutzbeauftragten die kreisweite Naturschutzwacht, früher Landschaftswacht genannt, die der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Borken berichtet.

Naturschutzbeauftragte sollen außerdem Bürger beraten, die praktische Maßnahmen für den Natur- und Landschaftsschutz umsetzen wollen, wie etwa Heckenpflanzungen, Heckenpflege oder die Pflege von Kopfbäumen.

In Gronau gibt es drei Naturschutzwacht-Bezirke. Gesucht wird ein Nachfolger für den Bezirk II (Epe, westlich der Dinkel). Interessenten sollten in ihrer Bewerbung neben Name, Geburtsdatum, Beruf und Kontaktdaten Angaben zu tätigkeitsrelevanten Mitgliedschaften (etwa in Naturschutz-, Imker-, Angler-, Heimat- oder landwirtschaftlichen Ortsvereinen und Hegeringen) oder Angaben zu sonstigen relevanten Erfahrungen und/oder Qualifikationen für dieses Ehrenamt machen. Eine ausreichende körperliche Fitness ist wünschenswert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Fragen zum Tätigkeitsprofil der „Naturschutzbeauftragten“ beantwortet Willi Böckers (Untere Naturschutzbehörde des Kreises Borken, ✆ 02861 821434). Auch der städtische Referent für Umwelt- und Naturschutz, Peter Goßmann, steht für Rückfragen zur Verfügung, ✆ 02562 12340.