Mehr als ein Bücherhort

Der Beruf der Angestellten in der Bibliothek hat sich gewandelt. Früher hieß der Beruf noch Assistent beziehungsweise Assistentin an Bibliotheken. Aufgrund der neuen Medien wurde der Lehrplan angepasst, und der Ausbildungsberuf nennt sich nun Fachangestellte beziehungsweise Fachangestellter für Medien und Information.Drei Mitarbeiter in der Filiale in Epe und sechs in Gronau, dazu eine Auszubildende und Leiterin Anne Kammholz bilden ein recht junges Team. Was sie persönlich am Lesen fasziniert? Man kann in andere Personen und Welten fliehen, ohne aus dem Haus gehen zu müssen.Anfang August ist die Auszubildende Julia Borninkhof gestartet. Nachdem sie bereits den Umgang mit Kunden während ihrer Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin gelernt und geschätzt hat, macht sie nun eine zweite Ausbildung in der Stadtbücherei. Ihre Leidenschaft für Bücher und Medien hat sich durchgesetzt. Auch hier macht ihr die Beratung der Leser am meisten Spaß. Die Berufsschule muss sie in Dortmund besuchen. Dort lernen die Auszubildenden neben klassischen Berufsschulfächern nicht nur wie man Bücher repariert, sondern auch eher theoretische Dinge, zum Beispiel wie Papier hergestellt wird. Neben Sachbüchern über Handarbeiten liest sie am liebsten die Buchreihe „House of Nights“.