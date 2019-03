Insgesamt seien zurzeit 3481 Auszubildende dieser Innung aktiv, davon allein zehn Prozent junge Flüchtlinge. Damit sei die Zahl in dieser Innung um einiges höher als im Jahr 2017, so Pieper . „Der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich wie es weitergeht. Die Übernahme im Lehrbetrieb oder ein Wechsel oder ein Studium wären Möglichkeiten. Gönnen sie sich eine Pause“, riet Pieper in seiner Festrede.

Auch Dipl. Ing. Bernd Banken, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses und stellvertretender Obermeister der Innung, hatte einige Ratschläge mitgebracht. Vor allem bat er sie, stolz zu sein auf das bisher Erreichte und Dank zu sagen gegenüber Eltern, Ausbildern, Lehrern, die sie in den dreieinhalb Jahren der Ausbildung unterstützt hätten. „Gute Handwerker werden immer gebraucht. Flexibilität, Fleiß und Pünktlichkeit gehören dazu. Der Lernprozess wird nie aufhören. Davon können sie nie freigesprochen werden“, so Banken.

Die neuen Gesellen (und ihre Ausbildungsbetriebe) Die neuen Gesellen aus dem Verbreitungsgebiet der WN (und ihre Ausbildungsbetriebe): :Jonas Heffler, Ahaus (Ulland, Ahaus), Ferdinand Lepping, Gronau (Sicking, Vreden), Can Sönmez, Ahaus (Zilisch, Ahaus) :Hendrik Drees, Heek (Christian Liemann, Ahaus), Nico Gehrich, Ahaus (van der Wurp & Pautsch, Ahaus), Moris Gouriye, Gronau (Kleine-Ruse, Gronau), Fabian Homölle, Ahaus (van der Wurp & Pautsch, Ahaus), Timo Krosny, Gronau (Elanko, Heek), Markus Lienesch, Gronau (Bernhard Banken, Gronau), Oliver Mast, Ahaus (Zilisch, Ahaus) ...

Auch Ralf Sparwel, Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Ahaus, riet den frisch gebackenen Gesellen zur Offenheit gegenüber Innovationen. „Unsere Branche ist sehr erfolgreich und wahnsinnig zukunftsweisend“, machte er den 25 Gesellen Mut für die Zukunft.

Nachdem Banken und Sparwel die Gesellenbriefe an die Gesellen der Sommer- und Wintergesellenprüfungen überreicht hatten, wurden sechs Gesellen gesondert geehrt. Jahrgangsbester war René Höppener aus Gescher, Zweitbester Ferdinand Lepping aus Gronau und Drittbester Hendrik Drees aus Heek.

Die besten Berichtshefte hatte Fabian Busche aus Stadtlohn vorgelegt, gefolgt von Nikolas Racz aus Südlohn und Jan Gebing aus Vreden auf dem zweiten Platz und Jannik Kölker aus Stadtlohn auf dem dritten Rang.