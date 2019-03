Gronau -

Mitglieder des Evangelisch Kirchlichen Männerdienstes (EKMD) nahmen am Samstag an der Jahreshauptversammlung im Walter-Thiemann-Haus in Gronau teil. Nachdem Sven Goeters die Kassenlage vorgestellt und die beiden Kassenprüfer Karl Schödel sowie Sigrid Tepper die vorbildliche Führung der Kassengeschäfte bestätigt hatten, wurde der Vorstand entlastet.