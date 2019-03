Als Grundlage für den Bibliolog hatte Pastoralreferentin Anne Grothe die Geschichte von Adam und Eva aus dem Buch Genesis gewählt. Teilnehmerinnen schlüpften in die Rollen von Eva, Adam und der Schlange und sorgten so für eine sehr besinnliche Stimmung: Jede Teilnehmerin konnte über die verschiedenen Sichtweisen nachdenken, heißt es in einem Bericht der Landfrauen.Zur Erinnerung erhielt jede Frau einen Zettel mit dem Motiv des Hungertuchs „Mensch, wo bist du?“ und einen Radiergummi, denn: „Gott vergibt Fehler“. Im Anschluss bestand im Pfarrhof Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch.

Für alle Landfrauen, die sich für das Landfrauen-Forum in Südlohn angemeldet haben, steht der Bus am Mittwoch (20. März) um 17.30 Uhr am Busbahnhof zur Abfahrt bereit.

Eingeladen wird von den Landfrauen auch zum „Dankeschön-Abend“, der am 16. April (Dienstag) ab 19.30 Uhr im Rahmen eines Kinoabends begangen wird. „Was wären wir nur ohne dich? Egal, ob du als fleißige Kuchenbäckerin, im Vorstand oder in sonstiger Weise die Arbeit der Landfrauen unterstützt hast: Es ist an der Zeit, danke zu sagen“, heißt es im Text der Landfrauen. Anmeldungen werden bis zum 8. April (Montag) bei Christa Klümper, ✆ 0175 6119654, oder Mechthild Odenbach, ✆ 0176 81710960, angenommen.

Am 28. März (Donnerstag) findet um 19.30 Uhr ein „Talk im Pfarrhof“ statt. Der Brasilienarbeitskreis hat einen Diskussionsabend vorbereitet, bei dem es um das Thema: „Was macht uns heute satt? Ländliche Entwicklung in Brasilien und Deutschland geht“.

Die Landfrauen verkaufen am 30./31. März (Samstag und Sonntag) auf der Baumo-Messe Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden sind erwünscht und können bei Hagebau (samstags 12 bis 13 Uhr; sonntags 9 bis 10 Uhr) abgegeben werden.