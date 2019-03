Bundespolizei verstärkt Grenzkontrollen

Gronau -

Nach dem Anschlag in Utrecht hat die Bundespolizei die Überwachung an der deutsch-niederländischen Grenze verstärkt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve bestätigte, werden grenzüberschreitende Straßen und Bahnlinien bestreift. Das betreffe nicht nur die Autobahnen, sondern auch die kleineren Übergänge. Bundespolizisten nahmen am Nachmittag auch die aus Enschede im Gronauer Bahnhof ankommenden Züge im Hinblick auf den Verdächtigen unter die Lupe.