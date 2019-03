Darunter ist der Überfall auf eine Postfiliale in Ahaus im Januar 2014. Zur Last gelegt wird dem Angeklagten außerdem, einen Monat später eine Spielhalle in Gronau überfallen und eine Angestellte bedroht zu haben.

Wenige Tage später soll der Mann ein Goldankaufgeschäft in Vreden überfallen haben. Bei dieser Tat, so die Staatsanwaltschaft , soll er den Ladeninhaber zwei Mal mit einem Elektroschocker im Schulterbereich traktiert und mit Kabelbindern gefesselt haben. Nach der Tat soll der Angeklagte eine Passantin gezwungen haben, ihn mit ihrem Auto nach Enschede zu fahren.

Vorgeworfen wird dem Angeklagten zudem, Mitte Februar 2014 eine Lotto-Annahmestelle an der Gildehauser Straße in Gronau überfallen zu haben. Als Fluchtfahrzeug soll er den Fiat Punto eines zufällig anwesenden niederländischen Kunden genutzt haben, den er gezwungen hatte, den Autoschlüssels herauszugeben.

Der Mann soll bei diesen Taten Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro und weitere Wertgegenstände erbeutet haben.

Für das Verfahren gegen den 34-Jährigen sind vom Landgericht insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt worden.