43 Decken für Menschen in Brasilien

„Auf dem Postweg dauert es etwa ein bis zwei Monate, bis die Spenden in Recife ankommen“, erzählt Lohoff während des Kaffeetrinkens zum Anlass der Übergabe im Haus von Petra Gebker.

Vier Projekte unterstützt der Aktionskreis Pater Beda in Recife, so Lohoff weiter. Die dortigen Mitarbeiter werde die Decken in den Armenvierteln, den Favelas, aber auch in Gefängnissen an die Bedürftigen verteilen.

Derweil häkelt und strickt die Strickgruppe fleißig weiter kuschelige Decken. Woll-, aber auch Geld zum Kauf neuer Wolle, nimmt die Gruppe gern entgegen.