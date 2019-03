„Wir proben jeden Donnerstagabend von 20 bis 21.30 Uhr in der Gaststätte Concordia an der Eper Straße 13 unter der Leitung unseres langjährigen Dirigenten Dietmar Schultz und laden jeden Interessierten zu einer unverbindlichen Schnupperprobe ein“, schreibt der Männerchor in einer Pressemitteilung. Notenkenntnisse seien keine Voraussetzung, denn der Gronauer Männerchor ist nach eigenem Verständnis ein Laienchor.

In diesem Jahr stehen zwei Konzerte auf dem Terminkalender des Chores, die sich alle interessierten Konzertbesucher schon jetzt vormerken können: Am 27. Oktober (Sonntag) lädt der Gronauer Männerchor zu seinem Jahreskonzert in die Aula des Werner-von-Siemens-Gymnasium ein. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

Im Rahmen des Gronauer Stadtfestes singt der Männerchor am 15. September (Sonntag) schon traditionell in der Eingangshalle der Sparkasse Westmünsterland. Dieses Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Proben für die genannten Konzerte haben erst vor einigen Wochen begonnen, sodass ein Einstieg zurzeit noch sehr gut passen würde. Zum Repertoire gehören Titel aus der Rock- und Popmusik, aber auch klassische Chormusik. „Lassen Sie sich überraschen, wie viel Freude „Singen im Chor“ macht“, so der Männerchor.

Im vergangenen Jahr hat der Männerchor verschiedene Veranstaltungsformen und -orte getestet, um einerseits neue Sänger für den Chor zu gewinnen, aber auch, um Menschen für den Chorgesang zu begeistern, die bisher nicht zu den Konzertbesuchern des Gronauer Männerchors zählten.

Weitere Informationen über und vom Chor sind auf der Internetseite des Männerchors erhältlich.