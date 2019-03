„So ein Wochenende bietet vor dem Konzert noch mal einmal die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum konzentriert an den Stücken zu arbeiten“, zitiert die Stadtkapelle Gert van Huizen in einer Pressemitteilung. Im Wechsel von Gesamt- und Registerproben wurden schwierige Passagen einzelner Stücke ins Auge gefasst.

Vorbereitet wird für das Konzert Filmmusik aus „Fluch der Karibik“, Medleys mit Melodien von Lionel Richie und aus der Zeit der „Neuen Deutschen Welle“ sowie Märsche und Polkas. Auch solistische Einlagen fehlen nicht. So erwartet die Zuhörer mit „Blades of Toledo“ ein mitreißendes Posaunensolo im spanischen Stil, während bei „Cavatina“ – dem Hauptthema aus dem Filmklassiker „Die durch die Hölle gehen“ – eine Sologitarre mit Orchesterbegleitung erklingt. Natürlich wird auch das Jugendorchester wieder einen Beitrag zum Programm leisten und den Konzertabend eröffnen.

Das Konzert findet am 30. März (Samstag) um 20 Uhr in der Bürgerhalle statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten für das Konzert sind im Vorverkauf bei allen aktiven Mitgliedern der Stadtkapelle, in der Hauptfiliale der Volksbank Gronau-Ahaus (Neustraße) sowie im Hofcafé Schwartbeck (Kaiserstiege) erhältlich. Passive Mitglieder haben freien Eintritt.