Gronau/Rheine -

Vergeblich wartete das Schöffengericht am Dienstag auf zwei Angeklagte aus Gronau, die einen 78-Jährigen aus Ochtrup in dessen Heimatstadt malträtiert haben sollen. Die Staatsanwaltschaft klagte das Paar wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten an, so stand es im Gerichtsplan.