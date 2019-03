Staatsanwalt beantragt langjährige Haftstrafen gegen drei junge Angeklagte

Almelo/Enschede/Gronau -

Die Staatsanwaltschaft wertet die Brandstiftungen in zwei Wohnungen in Almelo als Mordversuch. Sie stünden in einer Reihe mit anderen, ähnlich gelagerten Taten in der Unterwelt. Dazu gehören auch der Mordversuch an einem Friseur in Enschede (er wurde mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet), und die Schüsse auf einen Autofahrer auf der Eper Straße in Gronau im Mai 2017 . Der Staatsanwalt beantragte am Montag vor dem Gericht in Almelo gegen drei Angeklagte Haftstrafen zwischen acht und 16 Jahren. das berichtet der Twentsche Courant Tubantia.