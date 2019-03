GPS-Tracker: Wer wusste von der Überwachung?

Gronau/Ahaus -

Wusste die Geschäftsführung der städtischen Beschäftigungsgesellschaft „Chance“ von der Überwachung eines Mitarbeiters per GPS-Trackern? Die Geschäftsführerin weist das von sich, ein gekündigter Mitarbeiter „geht davon aus, dass sie von der ganzen Sache Bescheid wusste“. Bei zwei Güteterminen wegen Kündigungsschutzklagen vorm Arbeitsgericht wurden am Dienstag in Ahaus weitere Details in der Affäre bekannt.