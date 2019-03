Brüssel auf Arbeitsbesuch in der Grenzregion

Eine europäische Delegation – Mitarbeiter der Europäischen Kommission und Mitglieder des Europäischen Parlaments – besuchte kürzlich die Euregio. Mit Vorträgen, einer Führung des Logistikdienstleisters Bleckmann im XL Businesspark, einer Bootsfahrt auf dem Twente-Kanal und einer Zugfahrt von Gronau nach Hengelo wurden die Brüsseler Gäste über die Barrierefreiheit in der deutsch-niederländischen Grenzregion informiert.

Der zweitägige Arbeitsbesuch begann mit dem Besuch im XL Businesspark Twente, 120 Hektar groß und direkt neben der A35/A1 und dem Twente-Kanal gelegen. Hier wurde die Delegation von Bob Loohuis von der Heylen Group begleitet. Die Besichtigung des neuen Bleckmann-Standortes gab einen guten Einblick in das explosive Wachstum der Logistikbranche in Twente. Dieses Wachstum ist unter anderem auf jüngste Investitionen in die Infrastruktur zurückzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Euregio.

Anschließend setzte die Delegation ihren Besuch mit einer Schiffsfahrt durch die Twentekanäle fort. An Bord folgten Präsentationen von Projekten, die dank eines finanziellen Beitrags seitens Europas realisiert wurden: der Ausbau der Twente-Kanäle und die Informationsplattform Blauw Golf.

2017 hat die Europäische Union elf Millionen Euro für den Ausbau der Kanäle und Binnenhäfen von Twente zur Verfügung gestellt. Ziel des Projekts ist es, die Wasserstraßen und Binnenhäfen für größere Schiffe befahrbar zu machen und den Transportweg Wasser zu fördern. Letztendlich sollen bis zu 900 Lastwagen pro Tag weniger fahren, wenn die Kanäle und Häfen vertieft werden. „Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Europäische Union einen Beitrag leisten kann“, sagt Vera Kissler, Beraterin der Europäischen Kommission. Kissler sieht in diesem Projekt zwei Schwerpunkte der europäischen Politik: ein effizientes europäisches Verkehrsnetz und eine nachhaltigere Gestaltung des Güterverkehrs.

Ziel des Projekts Blauw Golf ist es, die Durchfahrt und die Auslastung der Binnenschiffe auf den Twentekanälen zu verbessern und damit die Wasserstraße effektiver zu nutzen. Jean-Louis Colson, Leiter der Abteilung TEN-T der Generaldirektion Verkehr der Europäischen Kommission, zeigte sich beeindruckt. „Es ist deutlich, dass die Euregio eine Vorreiterrolle bei der intelligenten Mobilität spielt. Und alle ihre Pläne und Investitionen deuten darauf hin, dass sie dies auch in Zukunft tun wollen. Das nehme ich mit nach Brüssel“.

Auf einer Zugfahrt von Gronau nach Hengelo wurden die Chancen und Hindernisse auf der grenzüberschreitenden Strecke in der Euregio aufgezeigt. „Das Reisen über die Grenzen sollte so einfach wie möglich sein“, sagte Euregio-Präsident Rob Welten. „Nicht nur, um über die Grenzen hinweg zu leben, zu arbeiten oder sich zu erholen. Sondern auch, wenn wir den häufigen Flugverkehr auf kurzen Strecken begrenzen wollen.“

In der Euregio arbeiten Kommunen, Provinzen, (Land)Kreise und andere Partner sehr eng zusammen, um Engpässe in puncto Erreichbarkeit in der Region zu überwinden. Die Brüsseler Delegation wurde über die Pläne und Wünsche für die Zugverbindung Amsterdam-Hengelo-Berlin und den Wunsch nach einer neuen internationalen Zugverbindung zwischen Zwolle, Enschede und Münster informiert.

Die Europaabgeordnete Annie Schreijer-Pierik begrüßt dies: „Gute öffentliche Verkehrsverbindungen in Grenzregionen sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung.“ Ihr Kollege Peter van Dalen ergänzt: „Ein gestärktes grenzüberschreitendes Eisenbahnnetz ist sowohl für die Grenzregion als auch für Europa eine Win-Win-Situation. Es ist gut für Grenzgänger, die niederländische und deutsche Wirtschaft in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Erreichbarkeit und fügt sich in das europäische Streben nach einem integrierten und nachhaltigen Verkehrsnetz ein. Die Euregio kann auf unsere Unterstützung zählen.“

Gerard Gerrits, bei der Regio Twente federführend für Mobilität, blickt positiv auf den Arbeitsbesuch zurück: „In den kommenden Monaten werden wir unsere Pläne aus der Erreichbarkeitsagenda weiterentwickeln. Ich sehe die Tatsache, dass Europa uns dabei helfen will, als Rückenstärkung.“