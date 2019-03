Nach der intensiven Probenarbeit der letzten Wochen freuen sich die Musiker des Evangelischen Posaunenchors und die Sängerinnen des Chores Agatissimo auf das gemeinsame Konzert. Auf dem Programm stehen viele bekannte und beliebte Werke für Blasorchester. Die Zuhörer werden mit Purcells „Trumpet voluntary“ begrüßt. Es folgen für Blasorchester bearbeitete Stücke von Bach , darunter das schlichte Lied „Bist du bei mir“ aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach; „Tears in heaven“, das Eric Clapton für seinen Sohn geschrieben hat; „Halleluja“ von Leonard Cohen; „Music“ von John Miles; „Thank you for the music“ von Abba, „Give us peace“ und andere Stücke.

Iris Gruber (Sopran- und Altsaxofon) und Raimund Schnaars (Trompete) unterstützen die Musiker. Svenja Steffan moderiert das Konzert. Thomas Steffan und Jürgen Etzrodt haben die Leitung.

Das Konzert findet am Sonntag (24. März) in der Ev. Stadtkirche statt. Es beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.