Mitglieder des Gronauer Netzwerks Migration (Gro-Net) werden heute im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus “ von 14 bis 17 Uhr mit einem Infostand in der Gronauer Fußgängerzone präsent sein. Geboten wird dort die Möglichkeit, sich zum Thema zu informieren. Außerdem möchten die Aktiven mit den Passanten ins Gespräch kommen.

Geplant sind einige Aktionen (zum Beispiel ein Flashmob von Schülern und Trommeln), um gegen Diskriminierung, Fremdenhass und Rechtspopulismus Flagge zu zeigen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Außerdem im Angebot: Ein Glücksrad, an dem die Besucher spielerisch ihre Kenntnisse über deutsche Kultur, Geschichte und Politik testen können. Dazu gibt es Informationshefte, Postkarten und Aufkleber zum Thema. Das Gro-Net und seine Kooperationspartner laden ein.

Als weitere Veranstaltung ist am Montag (25. März) um 16 Uhr im Café International, Von-Keppel-Straße 1 in Epe, ein Filmnachmittag geplant. Gezeigt wird der Spielfilm „Welcome to Norway“. Der Film zeigt, was aus einer Flüchtlingsunterkunft in den norwegischen Bergen werden kann. Subventionen sind eben doch nicht alles, muss der Besitzer und einstige Hotelier erfahren, als 50 frierende Asylanten in der heruntergekommenen Unterkunft eintreffen . . .

Am 21. März 1966 wurde von den Vereinigten Nationen der „Internationale Tag zur Überwindung rassistischer Diskriminierung“ ausgerufen. Anlass war das Massaker von Sharpeville in Südafrika am 21. März 1960, bei dem 69 Menschen getötet wurden. An diesem Gedenktag erinnert das Gronauer Netzwerk Migration jährlich seit 2013 mit einer Reihe von Veranstaltungen und will gegen Diskriminierung, Fremdenhass und Rechtspopulismus Flagge zeigen.