Mit „Dackl“ auf den Spuren Bartholdys

In lustigen Videos berichtete „Dackl“ Wissenswertes über den bedeutenden Komponisten, Pianisten und Organisten, der vor rund 200 Jahren zur Zeit der Romantik lebte und der als Dirigent neue Standards setzte, die das Selbstverständnis des Dirigierens bis heute maßgeblich mitprägen. „ Felix Mendelssohn Bartholdy wurde 1809 in Hamburg geboren und zog mit seiner Familie 1811 nach Berlin, wo er gemeinsam mit seiner Schwester Fanny ersten Musikunterricht von seiner Mutter erhielt. Die Schulpflicht gab es damals nämlich noch nicht. Felix konnte aber auch gut malen und er war ein hervorragender Schwimmer“, erklärte Dackl den Schülern.

Dank Live-Musik von den Bläsern des WDR-Sinfonieorchesters kamen die Schüler an diesem Vormittag auch in den Hörgenuss einiger Werke Bartholdys – gespielt wurden etwa der „Hochzeitsmarsch“ oder „Hark! – The Herald Angels Sing“.

Anschließend nutzten die Blechbläser die Gelegenheit, ihre verschiedenen Instrumente einzeln vorzustellen. Peter etwa stellte mit Hilfe eines Mundstücks, eines Gartenschlauchs und eines Trichters eine funktionstüchtige „Trompete“ her. Marlene erklärte die Funktion ihres Waldhorns und Fred demonstrierte den Grundschülern, was Michael Schumacher und Sebastian Vettel mit seiner Posaune gemeinsam haben: einen Boliden-Sound. Und zum Ende warb Hans mit leisen und lauten Tönen für das größte Blasinstrument – die Tuba.

Mit dem Lied von der „Sendung mit der Maus“ und einer Geschenktüte für jedes Kind verabschiedete sich das WDR-Sinfonieorchester vom begeisterten jungen Publikum, das diese Musikstunde gewiss nicht so schnell vergessen wird.

Eine Woche lang touren 13 Ensemble des WDR-Sinfonieorchesters derzeit durch Nordrhein-Westfalen, um Schülerinnen und Schülern der Grundschulen die Musik näherzubringen. „Nach Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn standen in diesem Jahr Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm, mit denen wir über 100 Schulen und rund 20 000 Grundschüler erreichen konnten“, berichtete Trompeter Peter und dankte dem Lions-Club Nord-West-Münsterland, der die Initiative ermöglicht hat.