Jörg von Borczyskowski (UWG) zeigte sich verwundert über die niedrige Höhe der Abstandssumme, die der Eigentümer laut Vergleich an die Stadt zu zahlen hatte. Der Abbruch habe schließlich einer Genehmigung bedurft. Diese habe aber nicht vorgelegen. Laut Denkmalschutzgesetz, so der UWG-Sprecher, könnten derartige Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden. Wie hoch die im Vergleich festgesetzte Abstandssumme war, wurde im öffentlichen Teil der Sitzung nicht genannt. Doch von Borczyskowski stufte sie als sehr gering ein. „Das kratzt einen Unternehmer doch gar nicht. So einen Betrag planen sie künftig ins Budget ein.“

Martin Dust ( CDU ) setzte den Betrag ins Verhältnis zu den Auflagen, die mit Denkmalsicherung einhergingen, und kam zum selben Ergebnis wie von Borczyskowski. Umgekehrt zeigte Dust aber auch Verständnis für die Haltung der Kommune. Fachdienstleiter Joachim Krafzik hatte zuvor klargemacht, dass die Rechtspositionen offen gewesen seien. Der Eigentümer habe zwar eine Abbruchgenehmigung gehabt; „doch wir haben das Gebäude mit Denkmalschutz belegt. Das ist rechtlich möglich. Insofern war der Abbruch nicht rechtmäßig.“

Um eine drohende langjährige Verfahrensdauer mit abzuwenden, habe das Gericht den Vergleichsvorschlag unterbreitet. Eine gerichtliche Auseinandersetzung wäre mit Risiken behaftet gewesen, stellte Krafzik klar. Zumal in den 1990er-Jahren festgestellt worden war, dass die Oststraße 21 kein Denkmal sei. Wenn die Stadt den Prozess verloren hätte, wären hohe Entschädigungssummen fällig gewesen.

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick betonte: „Beim Fall Oststraße 21 handelte es sich um eine absolute Sondersituation.“ Der Vergleich sei kein Freibrief für Eigentümer, denkmalgeschützte Gebäude nach Gusto abreißen zu dürfen. „Jeder Fall ist anders.“ Und in anders gelagerten Fällen käme vielleicht sogar Strafrecht zur Geltung.

Ursprünglich hatte der Punkt im nicht-öffentlichen Teil der Tagesordnung gestanden. Auf Antrag von van Borczyskowski wurde er im öffentlichen Teil diskutiert. Die Verwaltung habe im Vorfeld des Verfahrens den Eindruck vermittelt, eine starke Rechtsposition zu haben. „Als Königstiger losgesprungen – als Bettvorleger gelandet“, so der UWG-Sprecher.

Die SPD hatte befürchtet, dass von der Diskussion im öffentlichen eine fatale Signalwirkung an Denkmaleigentümer ausgehen könne und daher gegen eine Diskussion im öffentlichen Teil votiert.