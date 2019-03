„Schlaf und Schlafstörungen“ als Thema

Um den gesunden „Schlaf und Schlafstörungen“ geht es daher am kommenden Montag (25. März) um 18.30 Uhr im Vortrag von Chefarzt Helmut Berndt im Walter-Thiemann-Haus.

„Zunächst werde ich erläutern, was man überhaupt unter gesundem Schlaf versteht“, so der Diplom-Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Im Folgenden wird es dann darum gehen, worin der Grund für nächtliche Schlafstörungen liegt und was dagegen zu tun ist. „Es gibt nicht die Wunderwaffe, die gegen jede Schlafstörung hilft. Durch gewisse Verhaltensänderungen hat es jeder Einzelne jedoch selbst in der Hand, Schlafstörungen zu verhindern“, so Berndt, der in seinem Vortrag Ratschläge parat haben wird.

Anmeldungen können unter ✆ 02565 4054664 oder im Internet unter www.kneippverein-gronau.de erfolgen. Mitglieder des Kneipp-Vereins und der IKK-classic haben freien Eintritt, für Nichtmitglieder beträgt der Eintritt vier Euro.