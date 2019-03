Es geht um den Vorwurf, dass jemand aus dem Team beim Haustürwahlkampf gesagt haben soll, Jürgens sei schwanger und solle besser nicht gewählt werden. „Unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestreiten, dass eine solche Aussage im Haustürwahlkampf für unseren Bürgermeister-Kandidaten Rainer Doetkotte getroffen wurde. Nach unserer Ansicht steht hier ein Vorwurf im Raum, der schnellstmöglich geklärt werden sollte“, heißt es in einer Pressemitteilung von Andrea Stenau-van Wüllen und Matthias Rövekamp.

Die Leiter des Wahlkampfteams Doetkotte verweisen darauf, dass weitestgehend protokolliert worden sei, „wann und wo die Mitglieder unseres Wahlkampfteams unterwegs waren. Es sollte also möglich sein, hier auf schnellem Wege für Aufklärung zu sorgen“. Per Mail haben Rövekamp und Christian Post die Bürgermeisterin inzwischen gebeten, „genauere Angaben über den Zeitpunkt, den Ort und nach Möglichkeit nähere Informationen zur Person zu machen. Es wäre dann aller Wahrscheinlichkeit nach möglich festzustellen, wer die beschuldigte Person sein könnte“. Auch das persönliche Gespräch sei Jürgens angeboten worden. „Unserer Ansicht nach kann die Thematik noch vor dem kommenden Wahlsonntag geklärt werden“, so Stenau-van Wüllen und Rövekamp. Ihren Wahlkampfhelfern sei stets vermittelt worden, „dass wir allein den eigenen Kandidaten bewerben und uns nicht an den Mitbewerbern abarbeiten“, heißt es weiter. Und: „Aufgrund der von Frau Sonja Jürgens gestellten Anzeige herrscht nun – gerade unter den jüngeren Mitgliedern des Teams – große Betroffenheit und Unsicherheit. Sie sehen sich der unberechtigten Kritik in ihrer ehrenamtlichen Arbeit ausgesetzt.“

Bürgermeisterin Sonja Jürgens bestätigte im Gespräch mit den WN, die Mail der CDU erhalten zu haben. Ihre Antwort an Matthias Rövekamp: „Ich habe das Angebot an die ermittelnden Behörden weitergeleitet und danke für die Mithilfe.“