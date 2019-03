30-jährige Quadfahrerin bei Unfall verletzt

Verletzt wurde am Donnerstagnachmittag eine 30-jährige Gronauerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Harreweg. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 58-jähriger Gronauer gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto den Harreweg in Richtung Vennstraße und wollte nach links in den Sunderhooker Weg abbiegen. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen, bemerkte das die 30-jährige Quadfahrerin zu spät. Sie fuhr auf das Auto auf und kippte nach dem Aufprall mit ihrem Gefährt um.