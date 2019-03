Eine gesunde Entwicklung

Gronau -

Erneut ist am St.-Antonius-Hospital Gronau ein Ausbildungslehrgang in der Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich durch die Abschlussprüfungen geführt worden. Die 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten ihre Ausbildung am 1. April 2016 begonnen. Über 2200 theoretische Stunden, unterteilt in verschiedene Lernbereiche, mussten sie erbringen. Dazu eine differenzierte praktische Ausbildung von etwa 2500 Stunden in verschiedenen medizinisch-pflegerischen Lernorten in unterschiedlichen Abteilungen im St.-Antonius-Hospital Gronau und Maria-Hilf Krankenhaus Stadtlohn. Aber nicht nur in den beiden Krankenhäusern kamen sie zum Einsatz, sondern auch in der ambulanten Alten- und Krankenpflege und im Lukas-Krankenhaus in der Psychiatrie. Die Auszubildenden wurden während der gesamten praktischen Ausbildung von besonders pädagogisch geschulten Gesundheits- und Krankenpflegkräften als Praxisanleiter tatkräftig unterstützt.