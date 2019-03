Gronau -

Die Vorzüge von Trinkwasser sprudeln schnell hervor, wenn man das Getränk unter die Lupe nimmt: Köstlich, kalorienfrei, (fast) kostenlos. „Das am besten untersuchte Lebensmittel ist nicht nur der ideale Durstlöscher, sondern auch etwa 100 Mal preiswerter als Mineralwasser aus der Flasche. Wer Leitungswasser trinkt, tut außerdem auch ‚volle Pulle‘ was für den Umweltschutz“, erklärt Annette Feistmann von der Verbraucherzentrale im Kreis Borken zum Weltwassertag am heutigen 22. März.