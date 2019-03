Angestrebt ist eine verdichtete Bauweise, eine Kombination aus Mehrfamilienhäusern und klassischen Einzel-/Reihenhäusern ist vorstellbar. Die Verwaltung will in einer der nächsten Ausschusssitzungen eine Plankonzeption vorstellen. Zuvor müssen Themen wie Artenschutz und abwassertechnische Erschließung geprüft werden. Außerdem ökologische Aspekte: So ist in dem Plangebiet eine „prägende Baumkulisse“ vorhanden, wie es in der Ausschussvorlage heißt. Sie soll so weit wie möglich erhalten bleiben.

Wolfgang Mazur (Linke) sprach den vorhandenen Bolzplatz und den Erhalt der Bäume an – Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick sieht jedoch die Zeit gekommen, andere Prioritäten zu setzen: „Ein großer Teil der gegenwärtigen Frustration in der Gesellschaft speist sich daraus, dass Deutschland nicht in der Lage ist, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Wir versuchen, das hier so schnell wie möglich zu realisieren.“ Die Belange der Ökologie würden dabei berücksichtigt.

Dennoch regte auch Mechthild Große-Dütting (SPD) an, mit dem städtischen Grundstück sorgsam umzugehen, sodass es für die jetzigen Bewohner einen Naherholungswert behalte. Udo Buchholz (GAL) fragte nach der Erschließung des Gebiets. Fachdienstleiter Joachim Krafzik kündigte an, dass die Verwaltung ein oder zwei Entwürfe vorlegen werde, in denen die unterschiedlichen Varianten dargestellt würden.

Auch Jörg von Borczyskowski (UWG) mahnte, dass das Terrain endlich einer Nutzung zugeführt werden müsse. Auf den Hinweis von Buchholz, dass dort ein Feuchtbiotop vorhanden sei, reagierte er ungehalten: „Das ist so nach dem Motto: ,Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass‘. Aber: Wir können dort ja auch Frösche wohnen lassen . . .“