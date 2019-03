Gronau -

In der ersten Osterferienwoche bietet das Kinder- und Jugendzentrum „Luise“ eine „Von acht bis acht“-Aktion an. Vom 15. bis 17. April (Montag bis Mittwoch) können Kinder ab dem ersten Schuljahr ab 8 Uhr morgens im Rahmen des offenen Treffs in die „Luise“ kommen. An diesen Tagen schließt das Jugendzentrum erst um 20 Uhr.