Es geht um das Schicksal Europas

„Die Europawahlen am 26. Mai sind für das weitere Schicksal Europas von ganz entscheidender Bedeutung“, schreibt die Gronauer Gruppe „Pulse of Europe“, die als Mitveranstalter dabei ist. Pulse of Europe ist auch auf dem Podium vertreten – unter anderem mit Kim Kellermann aus Münster.

Angelica Schwall-Düren, die am Gronauer Gymnasium viele Jahre Französisch, Geschichte und Politik unterrichtet hat, ist vielen Gronauern bekannt. Sie lebte lange mit ihrer Familie in Metelen, kennt also die Vorzüge und Sorgen der Region.

Zurzeit ist sie wieder politisch unterwegs, informiert und diskutiert über Europa, auch gern mit Zweiflern und Skeptikern. Sie hat einen kritischen Blick auf die EU-Institutionen, aber ihr ganzes Engagement setzt Angelica Schwall-Düren dafür ein, Europa den Menschen näherzubringen und ihnen glaubhaft zu machen, wie wichtig die EU für NRW und Deutschland in der Zukunft ist, schreiben die Veranstalter.