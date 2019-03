Als Rentnerin ist sie vor drei Jahren in ihre Heimat zurückgekehrt – nach Ortenberg bei Offenburg. Aber natürlich ist sie auch weiterhin politisch engagiert: Medien und Europa sind ihre Steckenpferde. Als Ministerin hatte sie den Zugang zum Internet im ländlichen Raum vorangetrieben, aber sich auch für Netzkompetenz eingesetzt. Heute ist sie Vorlesepatin an der Dorfschule und unterrichtet Migrantenkinder. Mehr Zeit mit Büchern würde die ehemalige Ministerin allen Schülerinnen und Schülern wünschen, weiß sie doch auch um die Gefahren anderer Medien. In einem Interview sagte sie: „Ich möchte gerne dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt und mündig mit den neuen Medien umgehen, damit sie die Chancen nutzen können, sich aber nicht unüberschaubaren Gefahren aussetzen, wie Datenklau oder Cybermobbing.“