Casino-Betreiber stand tief in der Kreide

Gronau/Münster -

Drei Männer sollen im Dezember 2017 an der Enscheder Straße in einem Spielcasino Feuer gelegt haben. Zuvor sollen sie die darin befindlichen Spielautomaten aufgebrochen und das Geld herausgenommen haben. Die Anklage gegen sie lautet unter anderem auf versuchten Mord in sieben Fällen, weil in dem Geschäfts- und Wohnhaus sieben Bewohner hätten umkommen können.