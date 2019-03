Im Auftrag des Netzbetreibers Amprion wird zurzeit eine 220-Kilovolt-Leitung zwischen Nord-Velen und Wettringen demontiert. Unter Spannung stand sie schon länger nicht mehr, war nur noch als Ersatzleitung vorgehalten worden. Das teilte Jonas Knoop , Projektsprecher der Amprion, auf WN-Nachfrage mit. Zurzeit arbeiten die Monteure in der Nähe des Berger Landwegs, nördlich der B 54.

Entlang der Trasse der alten Leitung, auf einer 44 Kilometer langen Strecke, wird stattdessen eine 380-Kilovolt-Leitung installiert – davon 39 Kilometer als Freileitung und im Bereich Legden fünf Kilometer als Erdkabel. Da die Masten für die neue Leitung weiter auseinanderstehen können, sollen am Ende deutlich weniger Masten in der Trasse stehen. Geplant wird mit Masthöhen zwischen 50 und 80 Metern, letzteres laut Amprion allerdings nur an einzelnen Punkten, an denen Bäume oder Straßenquerungen dies erforderlich machen.

Drei Abschnitte im Kreis Borken, die nah an einer geschlossenen Wohnbebauung verlaufen, setzt die Amprion als Erdverkabelung um. Dies sind neben den fünf Kilometern bei Legden ein Abschnitt in Raesfeld (bereits im Probebetrieb) sowie Borken.

Der Austausch der Leitung steht im Zusammenhang mit der Energiewende in Deutschland, konkret mit dem Energieleistungsausbaugesetz (EnLAG). Das Teilstück der neuen Leitung im Kreis Borken gehört zum Amprion-Projekt Wesel-Meppen, das wiederum zum EnLAG-Vorhaben fünf (Diele-Niederrhein) gehört. Dazu heißt es in der Projektbeschreibung von Amprion: „In Kooperation mit Tennet setzt Amprion den Bau einer 180 Kilometer langen 380-Kilovolt-Leitung zwischen dem Offshore-Konverter in Dörpen-West (Niedersachsen) und der Umspannanlage Niederrhein (Wesel, NRW) um. (...) Vorhabenträger des Teilabschnitts von dem Netzverknüpfungspunkt Dörpen-West nach Meppen ist die Tennez. Der Teilabschnitt von Meppen zur Umspannanlage nach Wesel liegt im Netzgebiet der Amprion und ist circa 150 Kilometer lang. Südlich an das Leitungsbauvorhaben ‚Diele – Niederrhein‘ (so der Name im EnLAG) schließen sich die Projekte Niederrhein – Osterath und Osterath – Weißenthurm an. Gemeinsam bilden sie eine Hauptachse für den Stromtransport von Nord- nach Süddeutschland.“