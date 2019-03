Wählen geht auch „ohne“

Gronau -

Am morgigen Sonntag entscheiden die wahlberechtigten Gronauer und Eperaner in einer Stichwahl, ob Amtsinhaberin Sonja Jürgens (SPD) Bürgermeisterin der Stadt bleibt oder Rainer Doetkotte (CDU) ihr Nachfolger wird. Wer die im Vorfeld der Hauptwahl zugesandte Wahlbenachrichtigungskarte nicht zur Hand hat, kann auch durch die Vorlage seines gültigen Personalausweises oder Reisepasses in dem für ihn zuständigen Wahlraum an der Wahl teilnehmen, teilt das Wahlbüro der Stadt mit. Wer sich nicht sicher ist, in welchem der 20 Wahlräume er wählen kann, bekommt Auskunft über die Homepage der Stadt. Über den Button „Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters“ auf der Startseite gibt die Folgeseite mit Klick auf den Button „Wo ist mein Wahllokal?“ nach erfolgtem Eintrag der Adresse die richtige Auskunft.