Ende März kam der Arbeitskreis der „FIDA – Finde deine Ausbildung“ zur weiteren Detailplanung im Wirtschaftszentrum Gronau zusammen.

Das Grundkonzept für die Ausbildungsmesse, die am 18. September (Mittwoch) in und an der Bürgerhalle Gronau stattfinden soll, steht. Nach den positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Unternehmen sei dem Arbeitskreis klar gewesen, dass es eine Wiederholung in diesem Jahr geben müsse, heißt es in einer Pressemitteilung.

In dem Arbeitskreis sitzen 20 Vertreterinnen und Vertreter von Firmen aus Gronau und Epe, alle seien sich der Bedeutung der Fachkräftesicherung bewusst, heißt es weiter. Ziel ist es, auch in diesem Jahr viele Unternehmen für die Veranstaltung zu begeistern und die Schüler und Schülerinnen zur Teilnahme motivieren.

Aus dem Arbeitskreis berichtete Kathrin Homölle (WTG), dass die Anmeldung für die Teilnahme ab Anfang April möglich ist und Unternehmen dazu per Mail eingeladen werden.

Der Arbeitskreis ruft interessierte Unternehmen zur Teilnahme auf. Weitere Information gibt bei der Wirtschaftsförderung Gronau sowie online.