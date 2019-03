100 Schüler demonstrieren fürs Klima

Gronau -

Rund 100 Schüler und Schülerinnen haben sich nach Angaben der Organisatoren am Freitag der Fridays-For-Future-Bewegung angeschlossen. Dabei trafen sie sich um 11.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz und zogen von dort zum Rathaus. Zahlreiche Kinder und Jugendlichen von verschiedenen Gronauer Schulen schlossen sich der Demonstration an. Neben lauten Rufgesängen ergriffen einige Jugendliche das Wort: Carl-Jost Köhler und Daniel Eichel, Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums und Organisatoren der Veranstaltung, forderten nicht nur von den Politikern klare Veränderungen, sondern auch von jedem Schüler. Die Umwelt sei ein Thema für alle, so Christopher Fellbaum, Schüler der Gronauer Realschule.