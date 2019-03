Die erste und die letzte Liebe

Unter der Leitung von Thomas Steffan wählte das Blasorchester einen souveränen Auftakt zu seinem Jahreskonzert „Melodien der Welt“: Mit Purcells Werk und „Bach Variants“ gab es große Barockkünstler, gefolgt von einem Zeitsprung in die Moderne. „Tears in Heaven“, Eric Claptons Trauerballade zum tragischen Tod seines nur vierjährigen Sohns forderte nicht nur die Tränendrüsen der Zuhörer heraus, sondern „den Einsatz einer Gitarre“, wie die Moderatorin erklärte. So erlebten die Zuhörer in der voll besetzten Kirche den ungewohnten Anblick einer Verena Maibaum an der Akustik-Gitarre. Beim „Choral and Rock Out“ schließlich konnten die Posaunen zeigen, warum das Ensemble sich nach ihnen benannt hat.

Im Wechsel gaben Orchester und Chor vier Stücke zum Besten, zum Ende der beiden Konzerthälften jeweils gekrönt von einem gemeinsamen Auftritt. Dass der Chor unter der Leitung von Jürgen Etzrodt wunderbare Stimmen vereint und auf hohem Niveau unterhalten kann, bewiesen die Sänger und Sängerinnen dabei einmal mehr – allen voran Karin Vogel mit ihrem Solo zu Leonhard Cohens „Hallelujah“, dargebracht mit einem deutschen Text.

Nach der Pause ging es schwungvoll weiter, mit einem Medley von Musicalstücken aus der Feder von Andrew Lloyd Webber und „Just a Closer Walk With Thee“, einem Gospel im Stil des New Orleans Jazz. Mit einem Bach-Choral und dem Dauerbrenner „Music“ von John Miles bewies der Posaunenchor seine Vielfalt und die im Stück besungene Liebe zur Musik, die die erste und letzte sein soll. Und wer im Raum hätte es nicht glauben wollen?

So passend wie der Auftakt gelang den Instrumentalisten, Sängern und Sängerinnen auch der Abschluss des Konzerts: Mit „Thank You For The Music“ von Abba, wieder gemeinsam dargeboten, bedankten sie sich nicht nur beieinander, sondern auch bei ihrem Publikum, das mit begeistertem Applaus antwortete.