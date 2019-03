Kanin-Hop Turnier am Sonntag

Gronau -

Der Kaninchenzuchtverein W173 Gronau-Epe veranstaltet am Sonntag (31. März) sein erstes Kanin-Hop Turnier. Kaninchen jeder Rasse springen über verschiedene Hindernisse – ähnlich dem Springreiten. Das Turnier findet von 11 Uhr bis gegen 13 Uhr auf dem Pferdehof De Doncker, Schwarzenbergstraße 200a in Gronau statt. Interessierte sind herzlich zum Zuschauen eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. In Zukunft möchte der Kaninchenzuchtverein Kanin-Hop anbieten. Stattfinden soll es jede zweite Woche freitagnachmittags. Interessierte melden sich bitte bei der Jugendwartin Nicole Esseling, 0170 4138523.