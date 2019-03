Modulreinigung mit Osmosewasser

Die Stadtwerke Gronau bieten PV-Anlagenbesitzern die Möglichkeit, mit dem „Hycleaner-Mobil“ ihre Anlage selbst zu reinigen, und zwar mit Osmosewasser. Die Reinigungsanlage ist auf einem Anhänger montiert. Die Gronauer Firma „ TG Hylift “ hat das System entwickelt. Der Anhänger beinhaltet 13,5 Meter Karbonstangen, an denen der ebenfalls vorhandene Wasserschlauch entlanggeführt wird, und Spezialwinkelbürsten. Das Herzstück ist eine Reinwasser-Anlage mit der über einen Harzfilter zweieinhalb Liter Osmosewasser pro Minute hergestellt wird. Aus diesem Wasser sind alle Schadstoffe, Mineralien und somit auch die Wasserhärte herausgefiltert. Die auf den verschmutzten Flächen enthaltenen Mineralien nimmt es sofort auf – dadurch ergibt sich die besondere Reinigungskraft – ohne chemische Reiniger. Zudem werden Grünalgen abgetötet.

Der Anhänger mit der Anlage kann für halbe Tage oder für ein Wochenende gemietet werden. Für den Transport ist ein Auto mit Anhängerkupplung erforderlich. Ein Wasser- und ein Stromanschluss für die Filteranlage sollten vorhanden sein – doch der Betrieb ist auch durch den eingebauten Wassertank (650 Liter) und eine leistungsstarke Batterie möglich. Bei der Abholung ist der Tank leer, der Mieter muss das Wasser also selbst aufbearbeiten.

Die Stadtwerke werden den Hycleaner bei der Baumo am Wochenende in Epe vorstellen, so Sylvia Rasokat-Poll und Stefan Busch von den Stadtwerken bei einer Vorstellung des Systems am Eper Freibad.

Das Gronauer Unternehmen TG Hylift GmbH hat langjährige Erfahrung mit der Herstellung von Reinigungsmaschinen. Geschäftsführer Andreas Grochowiak erinnerte an das Reinigungssystem, mit dem zum Beispiel das Glasdach des Spandauer Bahnhofs in Berlin gereinigt wird. Auch für Fassaden hält das Unternehmen Lösungen bereit.