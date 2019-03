Quote mehr als erfüllt

Der Ortsbeauftragte der Gronauer THWler, Lutz Schabbing , blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück: Sechs Helferinnen und Helfer wurden aus der Jugendgruppe in den aktiven Dienst übernommen. Aktuell zählt die THW-Jugendgruppe 14 Jugendliche, darunter vier Mädchen, wie Jugendbetreuer Timo Sonntag ausführte. Es können wieder Interessenten in die Jugendgruppe aufgenommen werden. Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren können sich mittwochs ab 18.30 Uhr an der Vereinsstraße 135 in Gronau über die THW-Jugendgruppe informieren.

Personell gab es einige Änderungen. Schabbing wurde als Ortsbeauftragter wiedergewählt. Sylvia Niehoff löst den stellvertretenden Ortsbeauftragten Alfred Hinrichsen als Nummer zwei im Ortsverband ab. Kevin Os­tenried wurde zum Truppführer der Fachgruppe Elektroversorgung ernannt, Patrick Niehoff bekleidet nun das Amt des „Schirrmeisters“, der für Geräte und Fahrzeuge verantwortlich ist. Markus Rauer wurde zum Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Die Statistiken, die Gruppenführer Martin Tüpker und Verwaltungshelfer Bernhard Helling in ihrer Präsentation vorstellten, zeigten positive Zahlen: 56 Helferinnen und Helfer sind dank umfangreicher Ausbildungen und Impfungen voll einsatzbefähigt, somit liegt die Quote in Gronau bei 142 Prozent des THW-Solls. Die durchschnittliche Dienstbeteiligung liegt mit 83 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt von 69 Prozent.

Dank der vom Bundestag 2018 beschlossenen zusätzlichen Gelder für das THW hat auch der Gronauer Ortsverband einiges neues Gerät erhalten.

Geehrt wurden Florian Ewering für 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit im THW sowie die Mannschaft des Feuerwehr-Leistungsabzeichens, die bereits zum vierten Mal ein gemischtes Team aus THW- und Feuerwehrleuten stellte. Die Urkunden für das Leistungsabzeichen übergab der ehemalige Leiter der Gronauer Feuerwehr , Günter Meyer, nach einem unterhaltsamen Bericht über den Wettkampftag. Dank der Idee von Schabbing und Meyer 2014, ein rot-blaues Team aus THW und Feuerwehr in den reinen Feuerwehr-Wettkampf zu schicken, ist das Gronauer Team in NRW nicht nur einzigartig, sondern mittlerweile schon eine Tradition, die in diesem Jahr um eine rot-blaue Frauentruppe erweitert werden soll.