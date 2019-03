Rückkehr nach 70 Jahren

Der Orden wurde in der Familie an die Tochter weitergegeben, die nach Losser geheiratet hat, und später an die Enkelin weitergegeben. Mittlerweile war Berkemeiers Sohn Franz König 1983/84 und sein Enkel Franz Josef König (1995/1996).

Durch einen Zufall hatte Rainer Doetkotte den Orden auf einer niederländischen Auktionsplattform entdeckt und ihn erworben. Mit der Übergabe am Samstag im Restaurant Nienhaus kehrte nach 70 Jahren ein Stück Vereinsgeschichte zurück.

Zuvor hatte die Versammlung Carmen Potrikus zur neuen Kassenprüferin wurde gewählt und die mündlichen Berichte des Vorstandes und der einzelner Abteilungen entgegengenommen, teilte der Verein mit.