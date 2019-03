Gronau/Münster -

Für den Mitarbeiter im Lotto-Laden sei klar gewesen: „Das ist nur Geld. Das ist versichert. Kein Risiko eingehen!“ Als er überfallen wurde, habe er sich nicht widersetzt. An dem Mittag im Februar 2014 war in der Annahmestelle an der Gildehauser Straße ein Mann mit einer Pistole bewaffnet an den Kassentresen getreten. Er verlangte Geld.