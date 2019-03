Aus kleinen Dingen Großes machen

Wie viele Reihen sie schon gestrickt hat und wie viele bis zum fertigen Söckchen noch notwendig sind, hat sie mittlerweile im Gefühl. So entstehen die Söckchen fast nebenbei, ohne hinzuschauen, etwa beim gemeinsamen Fernsehschauen mit ihrem Mann.

Ein Söckchen dauert rund eine Stunde und die Mühe lohnt sich: Insgesamt hat Christa Siffel bisher schon 2000 Söckchen gestrickt und verkauft. So konnte sie insgesamt 4000 Euro an die Aktion Lichtblicke spenden. Und damit nicht genug: Für dieses Jahr sind bereits Bestellungen für über 300 Söckchen bei ihr eingegangen.

Mit über 1000 Einkaufschips hat die Provinzial-Geschäftsstelle Bürse-Hanning & Hohensee Christa Siffel bisher schon unterstützt. „200 weitere Chips haben wir ihr in der vergangenen Woche als Nachschub übergeben. Wir finden ihr Engagement super und stellen ihr auch in Zukunft gerne weitere Einkaufschips für den guten Zweck zur Verfügung“, so Markus Hohensee.