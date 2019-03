Der grenzübergreifende Austausch fand erstmalig statt. Der Begriff „Drei-Länder-Tag“ bezieht sich dabei auf die Bundesländer und deren Bezirke: Aus Niedersachsen die Junge Union Osnabrück-Emsland, aus Nordrhein-Westfalen die Junge Union Münsterland und jenseits der deutschen Grenze die CDJA Overijssel, die Jugendorganisation der christdemokratischen Partei aus den Niederlanden (Provinz Overijssel).

Den Auftakt machte Christoph Almering, Geschäftsführer der Euregio. Er erläuterte, wie wichtig Tourismus und freier Handel insbesondere für diese Region sind.

Dr. Markus Pieper , Europaabgeordnete aus dem Münsterland, eröffnete die Diskussion über das Europa der Zukunft. Er ging detailliert auf Handelsfragen ein und kritisierte die amerikanische Handelspolitik: „Unsere Antwort auf America first ist Europe together!“, wird Pieper in einer Mitteilung der JU über die Veranstaltung zitiert.

An der anschließenden Aussprache beteiligte sich auch der neue Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. Er selbst steht in Niedersachsen auf Listenplatz vier und hat damit nach Angaben der JU aussichtsreiche Chancen, am 26. Mai in das Europäische Parlament einzuziehen.

Die beiden Kandidaten der CDJA, Robert de Wit und Jimmy Bastings, freuten sich bereits auf die Zusammenarbeit im Europa-Wahlkampf. Gemeinsam mit dem niedersächsischen Abgeordneten Jens Giesecke standen insgesamt fünf Kandidaten für das Europäische Parlament während des Drei-Länder-Tages Rede und Antwort.

Zum Abschluss der Veranstaltung besuchte der Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn, die Nachwuchspolitiker während der Tagung. Er ging auf die Zusammenarbeit zwischen der niederländischen Regierung und der Bundesregierung ein. Spahn lobte die europäische Integration als – so wörtlich – „Erfolgsmodell“.